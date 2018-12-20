Экономика

18:51 20.12.2018

Рада приняла за основу законопроект о "зеленых" аукционах

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Рада приняла за основу законопроект о "зеленых" аукционах

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года "зеленых" аукционов.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников" со второй попытки поддержали 227 народных депутата.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года парламентский комитет по ТЭК доработал с учетом положений семи альтернативных проектов и одобрил законодательную инициативу №8449 по "зеленым" аукционам.

Согласно компромиссной версии, запуск обязательных аукционов для проектов по ВИЭ запланирован на 1 января 2020 года. Конечный срок подписания предварительных договоров (PrePPA) для завершения начатых проектов в сфере ВИЭ на условиях "зеленого" тарифа (независимо от размера проекта) – 31 декабря 2019 года.

Участие в аукционах обязательно для субъектов хозяйствования, претендующих на государственную поддержку, для следующих проектов: в 2020 году – для ветровых электростанций (ВЭС) мощностью более 20 МВт, для всех остальных видов технологий – мощностью более 10 МВт; в 2021-2022 гг. – для ВЭС мощностью более 20 МВт, для других видов ВИЭ мощностью более 5 МВт. При этом, начиная с 1 января 2023 года, в аукционах должны брать участие субъекты хоздеятельности с проектами по ВЭС мощностью более 3 МВт, с проектами по другим ВИЭ мощностью более 1 МВт.

Проект закона предусматривал снижение в 2020 году "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 25% с последующим уменьшением на 2,5% каждый год. Положение о снижении тарифа для ВЭС в доработанном законопроекте остается в редакции действующего закона: снижение в 2020 году на 10% с дальнейшим снижением на 1,5% каждого года в течение следующих трех лет.

Теги: #электроэнергия #законопроект #аукцион #вру
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