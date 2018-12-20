Рада продлила земельный мораторий до 2020г

Верховная Рада одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

"За" проголосовал 231 депутат.

Как сообщалось, данный законопроект поддержал парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Законопроектом, в частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Авторами законопроекта №9355-5 о внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель, зарегистрированного 4 декабря 2018 года, выступают 13 народных депутата, среди них - Александр Бакуменко, Леонид Козаченко, Сергей Лабазюк, Вадим Ивченко и Олег Кулинич.