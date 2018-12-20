Экономика

10:38 20.12.2018

Экспортно-кредитное агентство заработает с 2019г - Кубив

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Экспортно-кредитное агентство заработает с 2019г - Кубив

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) заработает с начала 2019 года, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Мы добились выделения 200 млн грн для уставного капитала агентства. До конца декабря планируем пополнить уставный капитал путем эмиссии акций, чтобы юридическое лицо смогло заработать с начала следующего года", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) осуществить частное размещение его акций.

В ноябре правительство назначило Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Теги: #эка #степан_кубив
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