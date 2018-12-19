Экономика

20:17 19.12.2018

Украина благодаря гарантиям ВБ на $750 млн планирует привлечь $1 млрд двумя траншами – глава Минфина

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Украина благодаря гарантиям ВБ на $750 млн планирует привлечь $1 млрд двумя траншами – глава Минфина

Министерство финансов Украины планирует использовать предоставленные Всемирным банком (ВБ) гарантии на $750 млн для привлечения $1 млрд внешних заимствований двумя траншами – $400 млн и $600 млн, поступление которых планируется, соответственно, до конца этого года и в январе следующего, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Гарантия дает возможность использовать ее как leverage: получить большую сумму, чем сама гарантия. У нас же есть определенные лимиты в международных организациях, которые мы можем выбирать. Можно было взять меньшую сумму, например, прямым финансированием, или взять гарантию и иметь больший доступ к рынку", – отметила она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

О.Маркарова добавила, что такой подход развивает рынок. "Потому что когда выходим на рынок под гарантию, мы выходим на лучших условиях, чем если бы выходили сами", – пояснила министр.

По ее словам, Минфин хотел бы первый транш привлечь в евро, чтобы расширить рынок и привлечь новых кредиторов.

Отвечая на вопрос, будут ли предлагаться рынку публичные инструменты или это будет привлечение кредитов, О.Маркарова сообщила, что это будет "выход на рынок, но под гарантию", подробности которого ведомство сможет раскрыть по итогам сделки.

"Ставка будет лучше, чем если бы мы выходили самостоятельно. Но это и не будет, как (макрофинансовая помощь - ИФ) ЕС, где ставка 1,25%", – добавила глава Минфина.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины 18 декабря утвердил предельную стоимость заимствований в евро под гарантию ВБ на уровне 4,9% годовых. Согласно пояснительной записке к решению, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", средства будут предоставлены двумя траншами. Первый - гасится единым платежом через четыре года, второй - в рамках амортизационного механизма: через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода. Окончательное погашение второго транша предстоит через 10 лет после привлечения.

Кредит привлекается у Deutsche Bank AG и TMF Global Service (UK) Limited (оба - Великобритания) под гарантию Международного банка реконструкции и развития (структура ВБ – ИФ). Комиссия за организацию выпуска установлена на уровне 0,8% общей суммы займа.

Помимо этого, 18 декабря Минфин на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайа продал 28-дневные долларовые облигации на $251,9 млн по ставкам от 5,4% до 6,34% годовых.

Теги: #вб #минфин #кредит #мвф
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