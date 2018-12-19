Экономика

18:15 19.12.2018

Новая программа МВФ будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине и успешным выплатам по внешнему долгу - банкиры

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Новая программа МВФ будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине и успешным выплатам по внешнему долгу - банкиры

Утверждение Международным валютным фондом (МВФ) новой 14-месячной программы stand-by на $3,9 млрд для Украины будет способствовать макрофинансовой стабильности в стране и успешному проведению выплат по внешнему долгу, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Запуск новой программы сотрудничества Украины с МВФ обеспечит фундамент макрофинансовой стабильности в Украине в 2019 году. Благодаря привлечению средств от МВФ и других международных финансовых организаций задача рефинансирования крупных выплат по внешнему государственному долгу Украины практически решена. Это будет оказывать успокаивающее воздействие на валютный рынок как минимум до осени 2019 года", - сказал главный аналитик Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов.

При этом он добавил, что после поступления в страну первого транша по программе stand-by и привлечения кредитных средств под гарантию Всемирного банка уровень достаточности золотовалютных резервов восстановится до 3,4 месяца будущего импорта товаров и услуг, что станет максимальным показателем с 2014 года. Это существенно повысит доверие рынка к гривне и снизит обеспокоенность суверенным риском Украины.

Вместе с тем, как отметил эксперт, для устойчивых качественных изменений в области привлечения зарубежного капитала Украине нужно активизировать экономические и правовые преобразования, направленные на повышение инвестиционной привлекательности страны.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло полагает, что утверждение программы stand-by опосредованно снижает риски девальвации гривни и является позитивным сигналом для иностранных инвесторов.

"Первый транш по программе stand-by, который может поступить в страну еще в этом году, позволит избежать повышения курса доллара, но и его снижения не произойдет из-за существенной платежной нагрузки в ближайшие дни. Сам факт утверждения программы МВФ является маяком для иностранных инвесторов, но пока действует военное положение, в страну вряд ли будут идти инвестиции. Старт программы МВФ будет способствовать успешному проведению выплат по внешним долгам, а это, в свою очередь, может дать стимул к инвестированию", - сказала она.

Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов, со своей стороны отметил, что предоставление транша МВФ, который пополнит золотовалютные резервы НБУ, как минимум, предотвратит беспокойство на рынке и сгладит возможные колебания курса валют.

"Я считаю, что в ближайшее время мы увидим стабильность курса гривни и, возможно, его небольшое укрепление, а также у НБУ будет возможность скупать излишек валюты на межбанке", - добавил он.

С.Наумов также отметил, что возобновление сотрудничества с МВФ будет способствовать сдерживанию темпов инфляции: "Безусловно (выделение транша по программе stand-by будет способствовать макроэкономической стабильности - ИФ). Более того, это будет также способствовать поддержанию инфляции на должном уровне, так как наша экономика открыта, зависит от импорта, а стабильность цен на импортную продукцию будет позитивно влиять на инфляцию".

Как отметил банкир, предоставление транша МВФ – это позитивный сигнал инвесторам, подтверждение того, что страна движется в правильном направлении и осуществляет реформы. Вместе с тем, существенного роста инвестиций не произойдет без продолжения структурных реформ в экономике, судебной и правоохранительных системах.

"Ожидать бум инвестиций после предоставления транша МВФ без продолжения структурных реформ в экономике, судебной и правоохранительных системах в ближайшее время, к сожалению, не приходится. К тому же, следующий год – год двойных выборов. Инвесторы, думаю, дождутся их окончания перед принятием решения о долгосрочном инвестировании в страну. Но "горячие", краткосрочные инвестиции в государственные ценные бумаги можно ожидать", - сказал С.Наумов.

Теги: #банкиры #внешний_долг #мвф
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