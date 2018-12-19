Экономика

18:02 19.12.2018

Жилье подорожает до 20% после выборов в 2019г – Конфедерация строителей

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Жилье подорожает до 20% после выборов в 2019г – Конфедерация строителей

Цены на жилье после выборов в 2019 году вырастут до 20%, считают в Конфедерации строителей Украины (КСУ).

"Реалии 2018 года частично продолжатся в 2019 году. Цены на недвижимость в Украине будут постепенно расти. В начале года резкого роста цен не предвидится, однако после выборов жилье подорожает до 20%", – сообщается в пресс-релизе КСУ.

На цены в 2019 году, по мнению КСУ, будет влиять высокое предложение и малый спрос, увеличение процентных ставок по кредитам, рост зарплат, цен на стройматериалы, логистику, топливо. При этом стимулировать спрос покупателей будет грамотная концепция проекта, качество строительства, политика ценообразования и высокий уровень эксплуатации комплекса.

КСУ также планирует совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ пересмотреть ряд государственных строительных норм, а также завершить обсуждение законопроектов о защите пострадавших инвесторов и о долгостроях.

Согласно пресс-релизу, в 2019 году Нацбанк рассчитывает на рост темпов кредитования в сфере недвижимости. При этом темпы кредитования населения выросли в 2018 году на 40%, сообщает КСУ со ссылкой на НБУ.

По данным КСУ, в текущем году наблюдалось удешевление жилья элитного класса – средняя цена за 1 кв. м в Киеве в 2018 году составила 53 тыс. грн, что на 13% ниже, чем в 2017 году; в тоже время жилье эконом-класса подорожало почти на 14% по сравнению с 2017 годом – до 19 тыс. грн за кв.м.

Теги: #жилье #цены #ксу
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