Экономика

13:18 19.12.2018

МВФ включил в меморандум новой программы с Украиной достижение инфляционной цели и принятие закона о "сплите"

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МВФ включил в меморандум новой программы с Украиной достижение инфляционной цели и принятие закона о "сплите"

Международный валютный фонд (МВФ) включил достижение Национальным банком инфляционной цели в перечень структурных маяков нового меморандума о сотрудничестве с Украиной, сообщается на веб-сайте центробанка.

"Впервые в истории Украины выполнения установленной НБУ цели по инфляции стало и одним из целевых показателей программы МВФ. Совместные цели в этой плоскости означают, что Фонд верит в способность центробанка снизить инфляцию до 5% и удерживать ее на таком уровне в течение длительного периода ", - цитируется в сообщении глава Нацбанка Яков Смолий.

В то же время НБУ напоминает, что критическим условием для этого является сохранение его независимости.

Другой фокус новой программы, по данным Нацбанка, установлен на укреплении финансового сектора и дальнейшее восстановление банковского кредитования. В том числе одним из структурных маяков программы стало принятие Верховной Радой законопроекта о "сплите" функций регулирования небанковского финансового рынка (№2413-а – ИФ).

"Принятие указанного законопроекта позволит привести небанковский финансовый рынок в соответствие европейскими стандартам, повысит качество работы финансовых компаний и защиту потребителей финуслуг, а также создаст условия для прихода на этот рынок новых иностранных игроков", - указанно в сообщении НБУ.

Как сообщалось, совет директоров МВФ по итогам заседания 18 декабря утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by (SBA). Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) будет предоставлен сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров.

По данным МВФ, новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности. Отдельным приоритетом новой программы является дальнейший прогресс в антикоррупционных реформах, в том числе приведение в действие Антикоррупционного суда.

Министерство финансов Украины ожидает поступление первого транша в рамках программы SBA до 25 декабря 2018 года. Решение о дальнейших кредитных траншах будет приниматься в мае и декабре 2019 года во время пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума о сотрудничестве.

Это уже 10-я программа сотрудничества Украины с МВФ.

Теги: #сплит #нбу #мвф
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