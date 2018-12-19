В январе Конгресс США заслушает информацию о выделении Украине $125млн военной помощи - Волкер

В Конгрессе США в январе 2019 года заслушают информацию о выделении первой половинєк военной помощи Украине на следующий год - $125 млн, сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в Киеве.

"Специальный представитель сообщил, что в январе следующего года в Конгрессе США будет заслушиваться информация относительно выделения следующих $125 млн военной помощи Украине - половины помощи на следующий год", - сообщается в пресс-релизе по итогам встречи, опубликованном на сайте украинского парламента.

По словам К.Волкера, США желают поддержать Украину в ее намерении укрепить противовоздушную оборону, а также оборону морского побережья и собственно акватории Черного и Азовского морей.

"(Спецпредставитель - ИФ) подчеркнул, что принятие закона о продаже военного оборудования станет сигналом не только для налогоплательщиков в США, но и для европейских стран", - отмечено в пресс-релизе.