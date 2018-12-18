Экономика

18:59 18.12.2018

Цена Brent падала до менее $57 за баррель впервые с октября 2017г

1 мин читать
Цена Brent падала до менее $57 за баррель впервые с октября 2017г

Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов во вторник, при этом цена Brent обновила минимум с октября 2017 года.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 кв уменьшилась на $2,43 (4,08%) - до $57,18 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки опускались до $56,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $2,66 (5,33%) - до $47,22 за баррель.

Теги: #нефть #цена
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть продолжает падение , Brent опустилась до $58,8

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на $46,1, до $89

Цены на нефть вяло повышаются, Brent у $60,4 за баррель

ЕЦБ ожидает евро по $1,14 в 2019-2021 гг., цену Brent - $67,5 за баррель в 2019 г.

Нефть сдержанно дорожает на фоне осторожных прогнозов, Brent поднялась до $60,44 за баррель

Цены на нефть сократили рост на данных Минэнерго США

Нефть растет на данных о сокращении запасов в США, Brent торгуется у $60,8 за баррель

США ожидают в 2019г баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+

ICE хочет продолжить торговлю нефтью в Лондоне после Brexit

"Укртрансгаз" понизил базовую цену газа на ноябрь на 6,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские садоводы не могут удовлетворить спрос азиатских импортеров на яблоко даже в условиях перепроизводства

Кабмин утвердил порядок списания части долга Киева по еврооблигациям

Группа "Нафтогаз" намерена участвовать в конкурсах на углеводородные СРП - Коболев

Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР – Чакрабарти

Кабмин увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья на 30 млн грн и передал фонд в управление Минрегиону

Roshen выделит 160,4 млн грн на второй этап реконструкции киевской фабрики

Кабмин повысил на 20% оплату труда научно-педагогических работников с января 2019 года

Кабмин распределил среди министерств на 2019 год более 400 млн грн на оплату труда специалистов по вопросам реформ

Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы

Кабмин утвердил новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА