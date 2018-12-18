Кабмин распределил среди министерств на 2019 год более 400 млн грн на оплату труда специалистов по вопросам реформ

Кабинет министров Украины распределил среди министерств более 403 млн грн на оплату труда государственных служащих, которые назначаются на должности специалистов по вопросам реформ, начиная с января 2019 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

В частности, Кабмин перераспределил 491698,3 тыс. грн от хозяйственно-финансового департамента Секретариата правительства министерствам, из которых 403031,4 тыс. грн – на оплату труда.

Так, сам Секретариат получит на данные цели 91918,8 тыс. грн (из которых 75343,3 тыс. грн на оплату труда), Министерство внутренних дел Украины, Министерство экономического развития и торговли, Министерство иностранных дел Украины, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство молодежи и спорта, Министерство информационной политики - по 872,3 тыс. грн (715 тыс. грн).

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины получит 34725,6 тыс. грн (28463,6 тыс. грн), Министерство культуры – 19168,4 тыс. грн (15711,8 тыс. грн), Министерство обороны – 1029,3 тыс. грн (843,7 тыс. грн), Министерство образования и науки – 55141,2 тыс. грн (45197,7 тыс. грн), Министерство здравоохранения – 37739,5 тыс. грн (30934 тыс. грн), Министерство социальной политики – 88620,7 тыс. грн (72639,9 тыс. грн), Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 39286,1 тыс. грн (32201,7 тыс. грн), Министерство аграрной политики и продовольствия Украины – 14286,4 тыс. грн (11710,2 тыс. грн), Министерство инфраструктуры Украины – 25259,5 тыс. грн (20704,5 тыс. грн), Министерство финансов Украины – 7318,9 тыс. грн (5999,1 тыс. грн), Министерство юстиции Украины – 55837,7 тыс. грн (45768,6 тыс. грн), а на Государственное агентство по вопросам госслужбы распределено 15260,1 тыс. грн (12508,3 тыс. грн).

Отмечается, что решение принято с целью обеспечения финансирования в 2019 году введения реформы государственного управления.