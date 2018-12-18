Кабмин назначил замминистра финансов Шкуракова

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра финансов Василия Шкуракова.

"Назначили Шкуракова", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" министр Кабинета министров Александр Саенко после заседания правительства во вторник.

До назначения В.Шкураков возглавлял департамент долговой политики Минфина.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года Кабмин переназначил замминистра финансов Юрия Гелетия заместителем министра финансов по вопросам европейской интеграции.