Экономика

14:02 18.12.2018

Кабмин назначил замминистра финансов Шкуракова

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Кабмин назначил замминистра финансов Шкуракова

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра финансов Василия Шкуракова.

"Назначили Шкуракова", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" министр Кабинета министров Александр Саенко после заседания правительства во вторник.

До назначения В.Шкураков возглавлял департамент долговой политики Минфина.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года Кабмин переназначил замминистра финансов Юрия Гелетия заместителем министра финансов по вопросам европейской интеграции.

Теги: #шкураков #саенко #минфин #кабмин
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