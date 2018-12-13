Экономика

17:37 13.12.2018

Сумму 1-го транша в рамках программы SBA определит совет директоров МВФ 18 декабря – представитель Фонда

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Сумму 1-го транша в рамках программы SBA определит совет директоров МВФ 18 декабря – представитель Фонда

 Сумма первого кредитного транша в рамках программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) будет определена советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) во время рассмотрения украинского вопроса 18 декабря, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Что касается первого транша и точной суммы: это определит совет директоров на следующей неделе. Аналогично, общее количество и срок предоставления траншей (в рамках SBA – ИФ) будет определено советом директоров", - сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.

При этом Д.Райс отметил, что власти Украины в очередной раз подтвердили готовность следовать политике макроэкономической стабилизации, внедрять реформам для повышения притока инвестиций и усиления роста.

"Поэтому мы ожидаем, что заседание (совета директоров – ИФ) пройдет в соответствии с графиком", - сказал он.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие советом директоров Фонда 18 декабря решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand-by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

По оценкам Национального банка Украины, сумма первого транша по программе stand-by составит $1,4-1,9 млрд, средства поступят до 25 декабря. Окончательная сумма и срок поступления будет известна после заседания совета директоров.

Теги: #транш #мвф
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