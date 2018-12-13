Экономика

17:30 13.12.2018

"Урядовый курьер" оперативно опубликовал решения о повышении с 1 января тарифов на тепло и горячую воду для населения

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"Урядовый курьер" оперативно опубликовал решения о повышении с 1 января тарифов на тепло и горячую воду для населения

 Газета Кабинета министров Украины "Урядовый курьер" издала спецвыпуск со всеми принятыми 10-11 декабря Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решениями о повышении с 1 января тарифов на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей теплоэнергии (ТКЭ).

Спецвыпуск на 60 страниц, датированный 11 декабря, агентство "Интерфакс-Украина" получило по подписке в четверг.

Официальная публикация этих решений, принятых в связи с повышением правительством цены на газ для населения и ТКЭ на 22,9% с 1 ноября, была одним из условий, необходимых для позитивного решения совета директоров Международного валютного фонда о новой программе stand by для Украины на $3,9 млрд на заседании, назначенном на 18 декабря.

По словам главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, комиссии удалось удержать рост тарифов на тепло в пределах 23,5%, а также одновременно снизить тарифы для потребителей бюджетной сферы на 22%.

Теги: #тепло #вода #нкрэку #тарифы
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