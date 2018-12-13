Экономика

14:21 13.12.2018

НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря

1 мин читать
НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на положительное решение совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу продолжения сотрудничества с Украиной и ожидает поступления первого транша по новой программе stand-by до 25 декабря, заявил глава центробанка Яков Смолий.

"Заседание совета директоров МВФ запланировано на вторник, 18 декабря, где будет рассматриваться украинский вопрос. Мы ожидаем положительное решение по программе stand-by взамен действующей сегодня программы EFF и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения до Рождества (25 декабря)", - сказал он во время брифинга в Киеве в четверг.

Глава НБУ добавил, что сумма первого транша по программе stand-by, по предварительным оценкам, составит $1,4-1,9 млрд. Окончательная сумма будет известна после заседания совета директоров.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие советом директоров Фонда в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand-by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

 

Теги: #нбу #мвф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 27,77 грн/$1

НБУ и Народный банк Китая продлили на 3 года валютный своп юань/гривня на 15 млрд юаней

МВФ назначил на 18 декабря совет директоров по вопросу сотрудничества с Украиной

НБУ разработал порядок реагирования в случае кризисных явлений на валютном рынке

Переход банковской системы к дефициту ликвидности не отразится на ее стабильности

Стратегия макропруденциальной политики не будет иметь немедленного влияния на банки

Глава МВФ верит в возможность договоренности между США и КНР по торговле за 90 дней

Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника

НБУ зарегистрировал банковскую группу Укрэксимбанк

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд в Нью-Йорке удовлетворил требования "Нафтогаза" на получение информации об активах "Газпрома" в Европе

ЕС решил выделить 4 млн евро для гумпомощи жителям Донбасса из-за наступления зимы

Бытовые потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 мес.

Рада освободила от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций

Суд лишил Госэкоинспекцию права начислять убытки предприятиям-загрязнителям атмосферного воздуха.

ФГВФЛ продал за 130 млн грн активы из залога НБУ через американскую площадку FFN

Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями "Нафтогаза" в отношении "Газпрома"

Нефть сдержанно дорожает на фоне осторожных прогнозов, Brent поднялась до $60,44 за баррель

Украина договорилась о привлечении китайского кредита на $0,5 млрд на строительство Днестровской ГАЭС

НБУ обязал уполномоченные банки принимать значительно поврежденные банкноты гривни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА