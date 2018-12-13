НБУ прогнозирует поступление средств от МВФ до 25 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на положительное решение совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу продолжения сотрудничества с Украиной и ожидает поступления первого транша по новой программе stand-by до 25 декабря, заявил глава центробанка Яков Смолий.

"Заседание совета директоров МВФ запланировано на вторник, 18 декабря, где будет рассматриваться украинский вопрос. Мы ожидаем положительное решение по программе stand-by взамен действующей сегодня программы EFF и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения до Рождества (25 декабря)", - сказал он во время брифинга в Киеве в четверг.

Глава НБУ добавил, что сумма первого транша по программе stand-by, по предварительным оценкам, составит $1,4-1,9 млрд. Окончательная сумма будет известна после заседания совета директоров.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие советом директоров Фонда в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand-by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.