Экономика

19:38 12.12.2018

Украина договорилась о привлечении китайского кредита на $0,5 млрд на строительство Днестровской ГАЭС

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Украина договорилась о привлечении китайского кредита в размере $0,5 млрд на строительство Днестровской ГАЭС, проценты по которому не будут превышать 4,5% годовых, сообщил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко в интервью изданию "Деловая столица".

"К сожалению, сегодня объемы прямых китайских инвестиций в Украину далеки от желаемых, на это, безусловно, есть причины. Вместе с тем близости Украины к рынку ЕС уже достаточно для ряда китайских компаний, чтобы сделать решительный шаг и начать развивать свой бизнес в Украине", - отметил К.Шевченко, отвечая на вопрос о перспективах Укргазбанка в партнерстве с Китаем.

Как сообщалось, АО "Укргидроэнерго" и китайская инженерно-строительная компания CNEEC в присутствии министра экономического развития и торговли Степана Кубива подписали меморандум с оглашенной суммой $0,5 млрд об участии китайской компании в достройке Днестровской ГАЭС.

Глава профильного парламентского комитета Виктор Галасюк назвал недопустимым намерение "Укргидроэнерго" заказать турбины для третьей очереди строительства у CNEEC вместо отечественного "Турбоатома" (Харьков), который строил первые две очереди.

В свою очередь, "Турбоатом" заявил о готовности поставить гидротурбины и оборудование для 5, 6 и 7-го гидроагрегатов Днестровской ГАЭС, которой недавно отгрузил четвертый гидроагрегат.

"Гидроагрегаты ГАЭС созданы по собственному проекту "Турбоатома", а спроектированы и изготовлены "Турбоатомом" и "Электротяжмашем", - напоминали в пресс-службе.

Вместе с тем, как сообщалось, законом о госбюджете-2019 предусмотрено, что для обеспечения выполнения долговых обязательств ЧАО "Укргидроэнерго" по кредитам, привлекаемым на проект строительства Днестровской и Каневской ГАЭС, могут представляться госгарантии (сумма госгарантий в 2019 году – 27,3 млрд грн). По решению Кабмина, "Укргидроэнерго" может освобождаться от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по госгарантиям.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина принадлежит 94,94% акций финучреждения.

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Интерфакс-Украина
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