"Укрэнерго" заявило о запуске платформы для имитации торгов электроэнергией на балансирующем рынке

НЭК "Укрэнерго" заявляет о запуске с 11 декабря в определенные законом "О рынке электрической энергии" сроки тестовых операций по купле-продаже электроэнергии на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг.

"Оцените: ровно в день, предусмотренный законом, мы запустили платформу для имитации торгов на балансирующем рынке. В режиме реального времени, период 15 минут. Все по-настоящему, только без расчетов между участниками рынка", – прокомментировал это событие глава компании Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

"Укрэнерго" уточнило, что в первом учебном модуле приняли участие более 40 представителей генерирующих энергокомпаний, среди которых крупнейшие украинские производители электроэнергии: НАЭК "Энергоатом", "ДТЭК Энерго", "Центрэнерго", "Укргидроэнерго", "Донбассэнерго".

Как отмечается в релизе компании, участники ознакомились с принципами работы тестовой платформы, алгоритмами осуществления операций на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг в режиме реального времени, механизмами связи и взаимодействия между участниками рынка и системным оператором и тому подобное.

"Все потенциальные участники балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг получат логины и пароли (ключи) для доступа на тестовую платформу и смогут самостоятельно испытать ее. После этого мы вместе с участниками рынка встретимся для обсуждения вопросов, касающихся работы тестовой платформы", - отметил заместитель директора по развитию рынка и IT "Укрэнерго" Андрей Немировский.

Возражения в своей ленте о том, что представленная платформа является "муляжом", а не реальной системой в которой будут осуществляться торги, В.Ковальчук назвал манипуляцией информацией.

А.Немировский ответил на критику публикацией части результатов тестовых операций, согласно которым цена балансирующего рынка в период с 18:00 11 декабря по 14:00 12 декабря падала до 900 грн за 1 МВт-час и поднималась до 2140 грн за 1 МВт-час. Однако преимущественно она составляла 1400-1500 грн за 1 МВт-час при утвержденной НКРЭКУ ОРЦ на II-IV квартал 1586,69 грн МВт-час.

Как сообщалось, в конце июля этого года НЭК "Укрэнерго" подписало контракт на поставку программного обеспечения для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг с интегрированным решением для системы расчетов в рамках внедрения нового рынка электроэнергии, сообщила пресс-служба компании. Поставщиками станут компании IP Systems (Венгрия) и Smart Technologies Management-Beratungs und Beteiligungs (Австрия). Субподрядчиком определена компания Siemens Austria. Общая сумма контракта составила $8 млн, он предусматривает поставку и техническую поддержку ПО в течение пяти лет. Проект финансируется в рамках сотрудничества НЭК со Всемирным банком.

Внедрение балансирующего рынка электроэнергии предусмотрено законом "О рынке электроэнергии Украины".

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.