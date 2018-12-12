Сбербанк уже создал необходимые резервы по украинскому бизнесу и не планирует менять их размер

Сбербанк России уже создал необходимые резервы по рискам своей одноименной украинской "дочки" и по своему бизнесу в этой стране в целом, изменений резервов не планируется, сообщил финансовый директор, зампред правления Сбербанка Александр Морозов на "Дне аналитика" в среду.

"Резервы созданы в необходимом размере, изменений по ним не предполагается", - сказал А.Морозов.

Старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров также отметил низкий уровень рисков по Украине.

"С учетом объема созданных резервов (риск), exposure, который у нас сейчас есть на Украину, незначительный", - сказал Д.Джангиров.

В октябре первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис сообщил, что Сбербанк будет искать нового покупателя для своего украинского дочернего банка, поскольку белорусский Паритетбанк не устроил Национальный банк Украины (НБУ). До этого Сбербанк уже неоднократно пытался продать одноименную украинскую "дочку", но покупателей не согласовывал местный регулятор.

В сентябре Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все - Киев) по иску Приватбанка, который контролируется Игорем Коломойским.