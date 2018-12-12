Правительство одобрило законопроект о снятии ограничений для привлечения иностранных инвестиций в госсектор ОПК Украины

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающего устранение действующих нормативно-правовых ограничений для привлечения иностранных инвестиций в госсектор национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Подготовленный Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) соответствующий проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части привлечения иностранных инвестиций в ОПК" утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" пояснительной записке к законопроекту, на сегодняшний день участие предприятий госсектора ОПК - участников госконцерна "Укроборонпром" в создании совместных предприятий с иностранными партнерами для реализации в рамках международной практики долгосрочных инвестиционно-инновационных и капиталоемких проектов, ограничено нормами действующего декрета Кабинета министров "Об упорядочении деятельности субъектов предпринимательской деятельности" от 1992 года, запрещающего госпредприятиям ОПК выступать учредителями предприятий любых организационных форм и видов. Вместе с тем, вопрос об участии предприятий "Укроборонпрома" в совместных с иностранными партнерами предприятиях, не урегулирован и в действующем законе "Об особенностях управления объектами государственной собственности в ОПК" от 2011 года.

По оценкам МЭРТ, принятие закона позволит обеспечить развитие научно-технической и производственной международной кооперации "Укроборонпрома", нацеленной на изготовление современных образцов вооружения для обеспечения задач перевооружения ВСУ.

В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром", в состав которого сегодня входят около 100 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия, обеспечивает совместно с правительством управление объектами госсобственности в ОПК.

В 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020 года в полном объеме производства вооружений и военной техники (ВВТ) на стандарты НАТО, а также планы по проведению реформы ОПК. Основными направлениями реформы рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций.

В июле 2016 года Верховная Рада приняла закон, позволяющий предприятиям украинского авиапрома создание СП с зарубежными партнерами за пределами Украины.