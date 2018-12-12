Экономика

12:59 12.12.2018

Из банка "Финансы и Кредит" до введения временной администрации было выведено почти 5 млрд грн – ФГВФЛ

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Из банка "Финансы и Кредит" до введения временной администрации было выведено почти 5 млрд грн – ФГВФЛ

 Должностные лица банка "Финансы и Кредит" до введения в банк временной администрации вывели из финучреждения активы путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн, говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на веб-сайте со ссылкой на результаты проверки, проведенной уполномоченным лицом Фонда.

В частности, в 2010-2015 гг. должностные лица банка совместно с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности путем проведения кредитных операций, заведомо убыточных для банковского учреждения, и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности этих компаний, завладели средствами банка на сумму 3,2 млрд грн. В дальнейшем компании-заемщики инициировали процедуры банкротства.

Кроме того, было присвоено 1,7 млрд грн, полученных в качестве кредитов для строительства офисного центра в столице.

Фонд также обнаружил недостачу средств, которые были размещены на корреспондентских счетах банка, открытых в Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Frick & Co.AG, Balzers (Лихтенштейн), в сумме более $113 млн, которые были списаны иностранными банками с корсчетов в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний-нерезидентов.

ФГВФЛ по фактам выявленных в банке уголовных правонарушений подал в правоохранительные органы 73 заявления на общую сумму убытков 15,5 млрд грн, в том числе относительно владельцев и должностных лиц банка - 16 заявлений на сумму убытков 12,7 млрд грн, однако к настоящему времени ни одно дело не было направлено в суд.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины в декабре 2015 года принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступал мажоритарий и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году.

Согласно данным Нацбанка, по размеру активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место среди 127 действовавших в стране банков.

Теги: #банк #финансы_и_кредит #фгвфл
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