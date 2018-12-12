Экономика

11:57 12.12.2018

Насиров заявил о готовности приступить к работе на посту главы ГФС, от президентских амбиций отказываться не будет

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Насиров заявил о готовности приступить к работе на посту главы ГФС, от президентских амбиций отказываться не будет

Восстановленный судом в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров ожидает в среду решения Кабинета министров о своем вступлении в должность главы ГФС и готов продолжить работу на этом посту.

"В соответствии с решением суда я уже восстановлен в должности. Сейчас нужна формальная процедура, а именно решение Кабмина для того, чтобы я вступил в полномочия в должности главы Государственной фискальной службы. Я ожидаю, что Камбин это сделает сегодня и фактически сегодня или завтра продолжить работу в должности", - сказал Р.Насиров в эфире телеканала "112. Украина" в среду.

При этом он подчеркнул, что решение суда о восстановлении его в должности является обязательным для исполнения, "и неисполнение решения – это будет противозаконное еще одно действие".

Чиновник подчеркнул, что в правительстве уже есть как соответствующее судебное решение, так и исполнительное производство на исполнение решения суда.

"Правительство может теоретически решить оспорить, но, во-первых, они должны выполнить решение суда – это прописано в решении, и восстановить меня в должности. …суд признал противоправным и незаконным решение об увольнении", - сказал Р.Насиров.

На вопрос, приступит ли он к исполнению обязанностей после восстановления в должности главы ГФС, или сразу уволится, чиновник сказал: "Приступлю к обязанностям и буду работать"

"Я считаю, что надо возвращаться, работать дальше, показать реальную борьбу и с контрабандой, и той теневой экономикой, которая опять пошла в тень. И сделать так, чтобы бюджет рос не на 10% в год, а на 20-30%", - сказал Р.Насиров.

Отвечая на вопрос о компенсации средств за время его отсутствия на работе в ГФС, он сказал, что суд постановил выплатить ему около 183 тыс. грн за "вынужденный прогул" из-за увольнения. При этом Р.Насиров отметил, что готов предоставить эти средства для оплаты услуг защитников украинских моряков, удерживаемых в плену в РФ.

Р.Насиров также заявил, что готов принимать участие в президентской кампании. "От президентских амбиций не отказался и отказываться не буду. Я думаю, это шаги, которые будут в следующем году", - сказал он.

Теги: #должность #насиров #гфс
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