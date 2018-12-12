Экономика

11:37 12.12.2018

"Укрпошта" повысит зарплаты рядовым сотрудникам и не будет закрывать отделения, но выделенных средств хватит только на полгода - Смелянский

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"Укрпошта" повысит зарплаты рядовым сотрудникам и не будет закрывать отделения, но выделенных средств хватит только на полгода - Смелянский

ПАО "Укрпошта" продолжает повышать зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений, очередное повышение запланировано на первый квартал 2019 года, сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" гендиректор Игорь Смелянский.

Он также отметил, что в случае своевременного выделения запланированных в госбюджете-2019 средств в сумме 500 млн грн в первом квартале 2019 года, "Укрпошта" сохранит существующую сеть отделений.

"При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений "Укрпошты", – подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым увеличение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности, а также просит генерального директора "Укрпошты" И.Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

Теги: #укрпошта #смелянский
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