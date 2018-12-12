Экономика

10:54 12.12.2018

Закон с поправками в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" обнародован на сайте Рады

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Закон с поправками в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" обнародован на сайте Рады

Закон с изменениями в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" (законопроект 9260) из "бюджетного пакета" обнародован на сайте парламента и в газете "Голос Украины" в среду.

Документ, в частности, предусматривает повышение ставок "экологического" налога за выбросы двуокиси углерода с 0,41 грн до 10 грн за тонну с 2019 года, свидетельствует обнародованный текст.

Закон увеличивает ставку рентной платы за пользование недрами для добычи нефти с 29% до 31% из залежей, полностью или частично залегающих на глубине до 5 км, и с 14% до 16% – для залежей на глубине более 5 км.

В то же время ставка ренты за пользование недрами для добычи конденсата будет снижена с 45% до 31% для залежей, которые полностью или частично залегают на глубине 5 км, и с 21% до 16% – для залежей на глубине более 5 км.

При этом на 2019 год рентная плата для добычи железной руды повышена на 10%.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом данный ресурсный закон из "бюджетного пакета" 23 ноября, после чего комитет по вопросам налоговой и таможенной политики заявил о необходимости внести ряд дополнительных поправок в качестве уточнений. В частности, отменить введение постепенного дальнейшего повышение экологического налога до 25 грн/тонну до 2022 года. Депутаты поддержали эти поправки 6 декабря.

Теги: #бюджет #закон
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