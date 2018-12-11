Кабмин подаст апелляцию на решение суда о восстановлении Насирова в должности главы ГФС

Кабинет министров Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева отметить правительственное решение об увольнении с должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, заявил народный депутат, представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"О Романе Насирове. Сейчас в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению его в должности главы ГФС. В то же время правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности", - написал В.Денисенко на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 3 марта 2017 года Кабинет министров отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы службы Мирослава Продана, а 31 января 2018 года уволил его с должности.

Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

Окружной административный суд Киева 11 декабря 2018 года отменил решение Кабмина от 31 января 2018 года об увольнении Р.Насирова с должности главы ГФС, удовлетворив соответствующий административный иск Р.Насирова в Кабмину и ГФС, рассмотрение которого длилось с февраля 2018 года. Основанием для принятия такого решения стало не доведение ответчиками наличия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно - обстоятельств его двойного гражданства и нарушения процедуры его освобождения.