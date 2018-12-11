Экономика

15:14 11.12.2018

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,9% – МЭРТ

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Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,9% – МЭРТ

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,9% с 3,1% в этом году при снижении инфляции (декабрь к декабрю) с 10,1% до 8%

Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) во вторник.

Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%,

В сентябре этого года эксперты ожидали увеличения ВВП страны в 2018 году на 3,1% при инфляции 9,5%, в 2019-м – на 3% при инфляции 7,4%.

Прогноз роста экономики на 2020-2021 гг. остался неизменным, но оценка инфляции за прошедших три месяца выросла на 0,9-1 процентных пункта – соответственно до 6,9% и 6%.

Опрошенные МЭРТ аналитики также ожидают снижения курса гривни к концу этого года до 29,05 грн/$1, к концу следующего – до 30,42 грн/$1, что лучше сентябрьских оценок – соответственно 29,6 грн/$1 и 30,6 грн/$1. По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до $32 грн/$1 на конец 2020 года, $33,8 грн/$1 – на конец 2021 года.

Минимальные и максимальные оценки курса на 2019 год составляют соответственно $29,4 грн/$1 и $33 грн/$1, на 2020 год – $30,2 грн/$1 и $37 грн/$1, на 2021 год – $30,7 грн/$1 и $40 грн/$1.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост экономики Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.

Во втором квартале 2018 года рост украинской экономики ускорился до 3,8% с 3,1% в первом квартале, однако в третьем квартале он замедлился до 2,8%.

Центробанк прогнозирует ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4%. В то же время НБУ ожидает замедление роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.

Госбюджет-2019 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Теги: #прогноз #украина #инфляция #ввп
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