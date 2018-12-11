Hyundai вложит $7 млрд в разработку водородных топливных элементов

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor вложит почти $7 млрд в разработку водородных топливных элементов для автомобилей, судов и дронов.

Компания рассчитывает, что новые топливные технологии позволят ей сохранить конкурентоспобность в долгосрочной перспективе, пишет Financial Times. Ранее Hyundai критиковали за излишнее промедление в переходе на производство электромобилей.

Hyundai, как и ее японский конкурент Toyota, долгие годы поддерживала разработки водородных топливных элементов, полагая, что за ними будущее.

В сентябре этого года Hyundai объявила о запуске первой серии грузовиков на таких топливных элементах в рамках альянса со швейцарской H2 Energy.