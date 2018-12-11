Украина направит в 2019г на госфинансирование космической отрасли 2,13 млрд грн

Объем госфинансирования ракетно-космической отрасли Украины в 2019 году должен составить 2,13 млрд грн, что на 14% меньше в сравнении с 2018 годом.

Данные параметры закреплены в основном финансовом законе страны на 2019 год, размещенном на сайте Рады во вторник.

Предусмотренное бюджетом-2019 госфинансирование космической отрасли по линии общего фонда должно составить 2,12 млрд грн (99,5% бюджета).

В общем объеме финансирования отрасли по линии общего фонда, 1,47 млрд грн (69% бюджета отрасли) должно быть направлено на обслуживание долговых обязательств по привлеченному под госгарантии кредита на реализацию проекта "Создание Национальной спутниковой системы связи (НСС). В 2018 году на эти цели в бюджете отрасли по линии общего фонда было предусмотрено 62,5% (1,55 млрд грн) .

На выполнение работ по государственным целевым программам и госзаказам в космической отрасли в 2019 году по линии общего фонда госбюджета предусмотрено 78,5 млн грн, что 9,8% меньше, чем в 2018 году; на управление и испытания космических средств - 344,8млн грн, или на 14% меньше в сравнении с 2018 годом.

На утилизацию твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-22 (SS-24 по классификации НАТО) в рамках международных обязательств Украины по сокращению и ликвидации стратегических вооружений (СТРТ-1), а также госпрограмм по ликвидации МБР РС-22 и утилизации ТРТ МБР РС-22 по линии общего фонда предусмотрено 189,5 млн грн, что на 29,7% меньше, чем в 2018 году.

В госбюджете на 2019 год по линии ГКАУ для предприятий космической отрасли, в отличие от 2018 года, не предусмотрены расходы на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития ОПК, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей на предприятиях космической отрасли для производства продукции оборонного назначения.

В 2018 году на эти цели по линии специального фонда было предусмотрено 104,4 млн грн, в 2017 году - 941,2 млн грн, или 32,3% в общем объеме бюджета космической отрасли.