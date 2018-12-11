Экономика

12:28 11.12.2018

НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для населения еще 6 ТКЭ

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НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для населения еще 6 ТКЭ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила в соответствии повышенной правительством с 1 ноября на 23,5% ценой на газ, тарифы на тепло для населения еще для шести производителей теплоэнергии (ТКЭ).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании во вторник.

Тарифы на производство тепловой энергии были повышены в целом на 4%-21%. Так, для КП "Винницагортеплоэнерго" тариф повышен на 20%, для КП "Гортепловодоэнергия" (Хмельницая обл.) на 18%, для ООО "Ровнытеплоэнерго" – на 18%, ГКП "Хмельницктеплокоммунэнеро" – 19%, КПТС "Черкаситеплокомунэнерго" – 18%, ЧАО "Черкасское химволокно" – 21%.

Также ожидается, что на заседании 11 декабря комиссия примет решение об изменении тарифов для последних двух из 26 ТКЭ – ООО "Евро-реконструкция" и ООО "Фырма"ТехНова".

Таким образом, в настоящее время тарифы на теплоэнергию приведены в соответствие с изменением цены на газ для 24 из 26 ТКЭ. Новые тарифы на производимую ТКЭ теплоэнергию вступают в силу с 1 января 2019 года.

Как отметила ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, процент роста тарифов на отопление не превысил процент роста цены на газ– 23,5%. Кроме того, при пересмотре на 22% был снижен тариф на теплоэнергию для бюджетных учреждений.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября этого года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

10 декабря НКРЭКУ утвердила  повышение на 12-24% тарифов на тепло для населения для первых 18 из 26 производителей теплоэнергии (ТКЭ). Пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ было одним из обязательных условий Международного валютного фонда (МВФ) для вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ.

Как сообщалось, заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу сотрудничества с Украиной в рамках программы финансирования stand-by (SBA) назначено на 18 декабря.

Теги: #ткэ #нкрэку #тарифы
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