Экономика

12:26 11.12.2018

Глава "Укрзализныци" отрицает влияние на работу компании обострения в Азовском регионе

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Глава "Укрзализныци" отрицает влияние на работу компании обострения в Азовском регионе

Обострение в Азовском регионе не повлияло на роботу ПАО "Укрзализныця", в частности, благодаря традиционному переориентированию грузоперевозок в зимний период, сообщил глава компании Евгений Кравцов.

"В направлении Мариуполя и Бердянска работа ведется в штатном режиме. Мы готовились, но, конечно, не к такому. В зимний период навигация по Азовскому морю традиционно является более сложной. Поэтому перевозки в это время переориентируются с морского направления на железнодорожное, на другие порты, более глубоководные", - сказал он в ходе форума "Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса" в Киеве во вторник.

По словам Е.Кравцова, в последние два года компания расширяет инфраструктуру в направлении Мариуполя, что позволяет увеличить грузоперевозки.

Теги: #кравцов #укрзализныця #азовское_море
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