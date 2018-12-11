Глава "Укрзализныци" отрицает влияние на работу компании обострения в Азовском регионе

Обострение в Азовском регионе не повлияло на роботу ПАО "Укрзализныця", в частности, благодаря традиционному переориентированию грузоперевозок в зимний период, сообщил глава компании Евгений Кравцов.

"В направлении Мариуполя и Бердянска работа ведется в штатном режиме. Мы готовились, но, конечно, не к такому. В зимний период навигация по Азовскому морю традиционно является более сложной. Поэтому перевозки в это время переориентируются с морского направления на железнодорожное, на другие порты, более глубоководные", - сказал он в ходе форума "Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса" в Киеве во вторник.

По словам Е.Кравцова, в последние два года компания расширяет инфраструктуру в направлении Мариуполя, что позволяет увеличить грузоперевозки.