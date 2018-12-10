Украина получит вертолеты Airbus Н-145 для полицейских операций с современной авионикой - Аваков

Вертолеты Airbus Н-145, которые производятся для органов системы МВД Украины, будут оснащены современной техникой и авионикой, которая может работать как при рекордно низких, так и при сверхвысоких температурах, при этом их можно будет переоснастить под конкретную задачу за 40 минут, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Система авиационной безопасности Украины, которую мы сейчас формируем, заработает в полной мере в 2021 году, будет пополнена 55 вертолетами. В том числе, уже через год она полнится машинами Н-145, современными моделями, со всей новой авионикой, со всеми новыми техническими доработками, которые работают в режиме от -40C до +50С и до 30 минут могут находиться в воздухе в неподвижном состоянии", - сказал А.Аваков в понедельник во время рабочей поездки в Мюнхен (Германия), сообщает пресс-служба украинского МВД.

Говоря о том, что эти вертолеты можно будет переоснастить под конкретную задачу за 40 минут, министр рассказали, что "каждый из этих вертолетов по сути конструктор, они могут быть оснащены под конкретную задачу, будь-то медицинская функция, или спасательная, или доставка спецназовцев или специальное наблюдение".

В Мюнхене министр внутренних дел на заводе проинспектировал сборку вертолетов Н-145 для Украины.

"Мы здесь говорим о деталях, о комплектовании, о модификации, необходимой для Украины. Все эти вертолеты будут выполнять у нас в стране те же функции, что и в Германии, и во Франции: поиск преступников, спасательные операции, операции в горах и воде. Плюс контроль границы, особенно в зонах мало доступных для обычных подразделений, например в Чернобыльской зоне, зоны контроля с РФ, морские зоны", - отметил А.Аваков.

В свою очередь заместитель главы Нацполиции Украины Игорь Купранец добавил, что вертолеты Airbus Н-145 могут выполнять полицейские миссии по поиску преступников и пропавших, также они оснащены инфракрасными камерами, которые позволяют осуществлять поиски в темное время суток.

"За счет суперсовременного оборудования вертолета, пилот может не беспокоиться о технических вопросах и полностью сконцентрироваться на миссии", - сказал он.