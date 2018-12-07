ЭМСС в 2019г поставит "Фурлендер Виндтехнолоджи" 15 валов ротора для ВЭУ

"Энергомашспецсталь" (ЭМСС) в 2019 году изготовит для ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (обе – Краматорск Донецкой обл.) 15 приводных валов ротора для ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 4,5 МВт, сообщается на сайте ЭМСС.

Согласно сообщению, общий вес изделий после мехобработки составит 415,5 тонн, а завершить поставку валов планируется в июне 2019 года. В настоящее время на ЭМСС уже ведутся работы по производству рам гондол ("скелета" турбины ВЭУ), вес каждой из них – 514 тонн. Стоимость контрактов не разглашается.

Пресс-служба ЭМСС напоминает, что около Краматорска планируется установка 15 ВЭУ мощностью 4,5 МВт, которые производит "Фурлендер Виндтехнолоджи". Работы по монтажу первой установки уже ведутся, а к весне 2019 ее введут в эксплуатацию. В целом строительство парка рассчитано на три года.

Высота башни ВЭУ - 120 метров, диаметр ротора – 152 метра. Одна установка в течение года производит 17 млн кВт электроэнергии.

"Для примера, при ежемесячном потреблении домохозяйством 400 кВт в месяц, одна ВЭУ способна обеспечить электричеством 3,5 тыс. таких домохозяйств", - отмечают в компании.

ЭМСС, владельцем которой является российский "Атомэнергомаш" (госкорпорация "Росатом") - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. В 2017 году его чистый доход сократился на 19% к 2016 году - до 1,5 млрд грн, чистый убыток - на 38%, до 930,56 млн грн.

"Фурлендер Виндтехнолоджи" – единственный в Украине производитель современных ВЭУ, занимается строительством ветропарков. В производственном цикле, помимо ЭМСС, задействованы краматорские предприятия КЗТС, НКМЗ, николаевская "Эста Лтд.".

С 2010 года по настоящее время "Фурлендер Виндтехнолоджи" построила (укомплектовав своим оборудованием) ветропарки "Новоазовский" (самый крупный, на 23 турбины), "Очаковский", "Керченский", "Краснодонский" и "Лутугинский". Компания также построила ветропарк "Ерейментау" (Казахстан).

Бенефициарами ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" являются совладелец корпорации "ИСД" Олег Мкртчан, народный депутат Максим Ефимов (фракция "БПП").