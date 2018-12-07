Интересовавшаяся покупкой "Центрэнерго" "Баланс Групп" Крючкова требует от энергокомпании в суде свыше 1 млрд грн

Заявившая о намерении купить "Центрэнерго" в ходе приватизации ООО "Баланс Групп", бенефициаром которого является подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго" экс-нардеп Дмитрий Крючков, в ноябре потребовало через суд выплаты этой энергокомпанией 1 млрд 58,3 млн грн за просрочку денежного обязательства.

Как отмечается в судебных реестрах, иск был направлен в Хозяйственный суд Киева 19 ноября, 26 ноября суд принял его к рассмотрению, назначив подготовительное судебное заседание на 9 января 2019 года и предложив сторонам принять меры для возможного мирного урегулирования спора.

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Впоследствии, 5 декабря, когда истекал срок подачи финансовых гарантий на участие в приватизационном конкурсе по "Центрэнерго", в Facebook была открыта страница "Баланс Групп", на которой размещена копия "Публичного заявления о совершении преступления" за подписью Д.Крючкова. В этом документе утверждается, что обязательства энергокомпании перед "Баланс Групп", входящей в комитет кредиторов, составляют 1,119 млрд грн, и что должностные лица энергокомпании и Фонда госимущества под прикрытием более высокопоставленных лиц якобы организовали с 2016 года схему вывода средств из энергокомпании для дальнейшей ее покупки в ходе приватизации.

Фонд госимущества в настоящее время отказывается оглашать информацию о компаниях, представивших документы для участия в завершающей стадии конкурса по продаже 78,289% "Центрэнерго". По данным агентства "Интерфакс-Украина", из шести компаний, заявивших о намерении приобрести государственный пакет акций, необходимые документы подали двое: ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого является бизнесмен Виталий Кропачев, и крупнейший белорусский нефтетрейдер "Интерсервис". В то же время, агентству пока не удалось получить официального подтверждения этой информации, ее, в частности, отказались комментировать в Минэкономразвития и секретариате Кабмина. Запросы непосредственно этим двум компаниям также пока остались без ответа.

Как сообщалось, 29 октября 2018 года Фонд госимущества объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа назначена на 11:00 13 декабря 2018 года. Конкурс состоится при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный.

О намерении приобрести контрольный пакет акций "Центрэнерго" заявили шесть компаний. Среди них: ООО "Форбс энд Манхеттен Украина" (Киев, руководителем является член консультационного совета канадского банка Forbes&Manhattan и экс-президент VSE Energy Михаил Спектор), одна из крупнейших энергокомпаний в Грузии Georgian International Energy Corporation (Тбилиси) и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний ЧАО "Укрнафтобуриння".

ПАО "Центрэнерго" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 4,9 раза – до 1 млрд 891,063 млн грн. Выручка компании выросла на 2,1% – до 10,919 млрд грн, а совокупная стоимость активов – на 17,4%, до 10,074 млрд грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.