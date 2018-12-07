Nissan отзывает 150 тыс. автомобилей в Японии из-за нарушений

Автомобилестроительная компания Nissan Motor в пятницу объявила об отзыве около 150 тыс. автомобилей в Японии из-за нарушений в ходе контроля качества тормозов и рулевого управления.

Как говорится в сообщении концерна, "были обнаружены несколько новых случаев несоответствия требованиям, которые могли привести к неточностям или неправильным заключениям в ходе проверок".

С сентября 2017 года Nissan в нескольких случаях признала, что заключительный контроль готовых автомобилей для японского рынка проводили сотрудники, не имевшие допуска. В июле компания сообщила о фальсификации результатов проверок вредных выбросов и экономии топлива новых автомобилей в Японии.

С октября прошлого года концерн отозвал с японского рынка более 1,1 млн автомобилей 42 моделей.