Экономика

14:23 07.12.2018

Товарооборот между Украиной и Литвой за 9 мес. вырос на 17%

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Товарооборот между Украиной и Литвой за 9 мес. вырос на 17%

Товарооборот между Украиной и Литвой за девять месяцев 2018 года вырос на 17%, заявляет президент Петр Порошенко.

"За девять месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 17%. Это -результат углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая сегодня доказала свою эффективность", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в пятницу в Киеве.

Он отметил, что во время переговоров с литовской коллегой речь также шла и об инвестиционном сотрудничестве.

Президент Украины отметил важность проведения в пятницу IV Украино-литовского экономического форума.

П.Порошенко также напомнил, что Литва принимает участие в реализации ряда проектов в Авдеевке (Донецкая обл.).

"Приятно, когда я приезжаю в Авдеевку, уже слышу от жителей гордость за то, что сотрудничество с Литвой развивается чрезвычайно эффективно. Литва одной из первых откликнулась на мое обращение к государствам-членам ЕС принять под свой протекторат вопрос восстановления инфраструктуры, разрушенной в населенных пунктах на территории Донецкой области", - сказал украинский президент.

Теги: #порошенко #товарооборот #литва
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