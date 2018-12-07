Экономика

12:17 07.12.2018

Прецедент назначения набсоветом "Укрзализныци" менеджмента может быть расширен на "Укрэнерго", другие компании – министр Кабмина

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Прецедент назначения набсоветом "Укрзализныци" менеджмента может быть расширен на "Укрэнерго", другие компании – министр Кабмина

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця", получивший в новом уставе право назначения менеджмента компании, в настоящее время совместно с представителями правительства разрабатывает порядок отбора таких руководителей, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Стратегически, полагаю, это правильно: если мы ставим наблюдательному совету задачи, то мы должны дать ему полномочия. Первый прецедент – "Укрзализныця", где мы передали право назначения менеджмента набсовету. Соответствующие изменения в устав внесены", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра Кабмина, должен быть найден баланс между ответственностью и полномочиями независимого набсовета.

А.Саенко отметил, что по результатам отбора менеджмента "Укрзализныци" этот прецедент может быть расширен на другие госкомпании с независимыми набсоветами, в частности, на "Укрэнерго".

"Укрэнерго" сейчас пребывает в состоянии перехода под Министерство финансов. Надеюсь, вскоре это решение будет оформлено. Думаю, там также можно рассмотреть такую возможность (назначения менеджментам набсоветом – ИФ)", – сказал он.

Комментируя дискуссию о величине вознаграждения независимых членов набсоветов и руководителей госкомпаний, А.Саенко выразил мнение, что важным аргументом в ней должны стать "четкие и понятные" политики собственности по отдельным предприятиям, которые будут утверждены органами управления совместно с компаниями.

"Исходя из них, будет понятно, какие задачи и цели мы ставим предприятиям, их наблюдательным советам и менеджменту. Это позволит нам эффективно оценивать работу набсовета и менеджмента. Тогда вопрос уровня зарплат перейдет в плоскость – эффективны они или нет, выполняют они поставленные задачи или нет", – пояснил министр Кабинета министров.

Он подчеркнул, что сейчас очень важный этап работ с профильными органами управления министерствами – научить, как формировать такую политику собственности: "Какие могут быть задачи, как работать с советом, какова должна быть стратегия, как оценивать работу независимых директоров, менеджмента".

Теги: #укрэнерго #укрзализныця #саенко
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