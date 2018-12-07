Экономика

11:32 07.12.2018

Украина за 11 мес. увеличила импорт угля на 10%

2 мин читать
Украина за 11 мес. увеличила импорт угля на 10%

Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 9,9% (на 1 млн 719,348 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 19 млн 95,445 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на сумму $2 млрд 693,086 млн, что на 10,8% больше, чем в январе-ноябре-2017 ($2 млрд 431,051 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 667,263 млн (доля в импорте – 61,91%), США – на $806,349 млн (29,94%), Канады – на $128,608 млн (4,78%), других стран – на $90,865 млн (3,37%).

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Кроме того, Украина в январе-ноябре-2018 года экспортировала 63,617 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $8,627 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, Словакию – на $3,201 млн, Молдову – на $0,715 млн, другие страны – на $0,114 млн.

Как сообщалось, Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), США – 664 тыс. тонн (+47,7%), ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, 2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн

Теги: #импорт #уголь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ДТЭК улучшил финпоказатели благодаря росту добычи и подорожанию угля в мире

Украина за 11 мес. экспортировала электроэнергию почти на $300 млн

ТЭС и ТЭЦ Украины за 10 мес. увеличили потребление угля на 4,3%

Насалик предложил повысить цену на энергетический уголь госшахт на 10,5%

Украина с декабря снизила импорт газа вдвое

Украина за 11 мес. снизила импорт газа на 22,8%

Запасы угля на складах ТЭС выше прошлогодних на 3,3%

МКМТ прекратила антисубсидиционное расследование в отношении импорта узбекских авто

Япония в октябре сократила импорт нефти из Ирана на 22%

Украина уже три года не импортирует газ из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Казахстан согласен пропорционально снижать добычу с ОПЕК+, итоговое соглашение зависит от нескольких стран

Китайский производитель спорттоваров Anta предложил купить финскую Amer Sports за 4,6 млрд евро

Кабмин пересмотрит "космические" зарплаты руководителей госкомпаний при подписании новых контрактов

ОПЕК обсуждает снижение добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн б/с

Украина за 11 мес. снизила импорт нефти на четверть

Кабмин назначил Мартынюка врио министра аграрной политики и продовольствия

Гройсман анонсировал масштабную проверку облгазов

Глава МВФ верит в возможность договоренности между США и КНР по торговле за 90 дней

США впервые в новейшей истории стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов

Нефть продолжает падать в ожидании сигналов от ОПЕК+

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА