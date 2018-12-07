Кабмин назначил Мартынюка врио министра аграрной политики и продовольствия
Временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия назначен первый заместитель министра Максим Мартынюк.
Соответствующее распоряжение Кабинета министров №920-р от 28 ноября обнародовано на сайте правительства.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Верховная Рада 22 ноября 2018 года приняла отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.
Т.Кутовый 23 мая 2017 года на своей странице в соцсети Facebook заявил, что подает в отставку с поста министра, после чего по его заявлению ему перестала начисляться и выплачиваться зарплата.
Он был назначен министром агрополитики в правительстве Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года.