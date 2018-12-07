Гройсман анонсировал масштабную проверку облгазов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание совместной группы в составе представителей Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС).

"Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем какой-либо другой документ для того, чтобы Национальная комиссия осуществила детальную проверку всех облгазов страны. То, что я слышу сегодня, выходит за пределы полномочий, от чего страдает население. Наверное, даже создадим совместную группу – НКРЭКУ, представители правительства – Минрегиона, Минэнергоугля - и начнем их приводить в чувство", – сказал В.Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.