Экономика

10:59 07.12.2018

Гройсман анонсировал масштабную проверку облгазов

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Гройсман анонсировал масштабную проверку облгазов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание совместной группы в составе представителей Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС).

"Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем какой-либо другой документ для того, чтобы Национальная комиссия осуществила детальную проверку всех облгазов страны. То, что я слышу сегодня, выходит за пределы полномочий, от чего страдает население. Наверное, даже создадим совместную группу – НКРЭКУ, представители правительства – Минрегиона, Минэнергоугля - и начнем их приводить в чувство", – сказал В.Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Теги: #гройсман #проверка #грс #облгазы
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