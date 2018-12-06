Экономика

17:45 06.12.2018

Бизнесмен Крючков планирует масштабные инвестиции в морпорт "Николаев"

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Бизнесмен Крючков планирует масштабные инвестиции в морпорт "Николаев"

 Компании "Авеста Транс", "Трионта Логистикс" и "Сисайд Терминал", принадлежащие бизнесмену Леониду Крючкову, планируют инвестировать в строительство новых мощностей по перевалке зерновых грузов и масла в морском торговом порту "Николаев", а также в реконструкцию ж/д станции "Николаев-Грузовой".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ), план развития морского порта "Николаев" на 5-25 лет, утвержденный Министерством инфраструктуры Украины в июле 2018 года, предусматривает реализацию следующих проектов: "Строительство универсального перегрузочного комплекса (УПК) зерновых, генеральных или наливных грузов в тылу причала №8" и "Строительство УПК наливных и/или генеральных грузов в тылу причала №8".

Проект строительства УПК зерновых, генеральных или наливных грузов является частным инвестиционным проектом ООО "Авеста Транс", который будет реализовываться за счет собственных и привлеченных частных средств компании.

УПК предназначен для перегрузки, хранения и отгрузки навалочных (зерновых, масличных и продуктов их переработки) или генеральных или наливных грузов, или их комбинации.

"Транспортно-технологические линии комплекса рассчитаны на планируемый годовой объем перевалки грузов около 2 млн тонн. Ориентировочная стоимость строительства комплекса составит примерно 900-1000 млн грн", - сообщили в АМПУ.

Строительство УПК наливных и/или генеральных грузов является частным инвестиционным проектом ООО "Трионта Логистикс", который будет реализовываться за счет собственных и привлеченных частных средств. УПК предназначен для перегрузки, хранения и отгрузки наливных и/или генеральных грузов.

"Годовой объем перевалки наливных грузов оценивается примерно в 1 тыс. тонн. Ориентировочная стоимость строительства комплекса составит примерно 240-260 млн грн", - утверждают в АМПУ.

Окончательная стоимость по обоим проектам будет определена в процессе подготовки проектно-сметной документации.

"Авеста Транс" как и "Трионта Логистикс" созданы в 2016 году с уставные капиталы обеих компаний составляют 1 тыс. грн. Конечным бенефициаром компании указан бизнесмен Л.Крючков - брат экс-нардепа Дмитрия Крючкова, подозреваемого НАБУ в хищении средств облэнерго через основанную им компанию "Энергомережа".

Ранее еще одна компания, конечным бенефициаром которой значится Л.Крючков - "Сисайд Терминал" – также заявила о намерении вложить около 120 млн грн в реконструкцию ж/д станции "Николаев-Грузовой" с целью увеличения ее пропускной способности.

Как сообщалось, Николаевский морпорт планирует привлечь 1,2 млрд грн инвестиций в строительство новых мощностей по перевалке зерновых грузов и масла, которые планируется разместить в тылу причала №8. По данням АМПУ, новые мощности позволят увеличить возможности Николаевского порта по переработке зерновых более чем на 2 млн тонн в год, масла - на 750 тыс. тонн в год. При этом в АМПУ отказались называть инвесторов, отметив, что это будет новое сотрудничество для порта.

Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщили, что Cofco (китайская национальная зерновая, масло- и продовольственная корпорация) готова инвестировать в причальные мощности Николаевского порта и речную логистику до $30 млн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом. Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.

Теги: #инвестиции #морпорт #николаев
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