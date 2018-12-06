Лукашенко хочет газ по $70/тыс. куб. м - Путин напоминает: интеграция уже дала Минску $70 скидки

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудили вопросы ценообразования на газ. Белорусский лидер высказался за выравнивание ценовых условий с Россией и даже вспомнил про Великую отечественную войну. Однако оба собеседника согласились в том, что участники ЕАЭС продолжат движение к общему рынку газа, который надо построить к 2025 году.

А.Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за 1 тыс. кубометров, а для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это В.Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за 1 тыс. куб. м, а не $130. Российский лидер предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.