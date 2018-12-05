Экономика

17:06 05.12.2018

Кабмин намерен предложить Раде увеличить на 10 млрд грн финансирование пенсий в 2018г

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Кабмин намерен предложить Раде увеличить на 10 млрд грн финансирование пенсий в 2018г

Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде увеличить финансирование пенсий в 2018 году на 10,777 млрд грн за счет сокращения расходов по ряду бюджетных программ.

Правительство на заседании в среду без обсуждения поддержало законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2018 год.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", предлагается сократить, в частности, субвенции из госбюджета областным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и другим незащищенным слоям населения – на 7,2 млрд грн.

Также документ предусматривает сокращение расходов на программу поддержки реформы госуправления – на 1,2 млрд грн, на программу господдержки животноводства – на 979 млрд грн, на финансовую поддержку фермерских хозяйств – на 850 млн грн.

В то же время законопроект предлагает перераспределение средств в пользу оплаты труда в виду введения в стране военного положения. В частности, предусматривается увеличение расходов на оплату труда для Вооруженных Сил – на 300 млн грн, для сотрудников прокуратуры – на 100 млн грн, для сотрудников Службы безопасности – на 65 млн грн.

Также законопроект содержит норму о сохранении на счетах местных бюджетов остатков средств на конец 2018 года по субвенции их госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий и субвенции на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

Теги: #законопроект #пенсия
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