"Укрзализныця" призывает пассажиров взвешенно подходить к покупке билетов

АО "Укрзализныця", затянувшее до 5 декабря начало продажи билетов на рождественские и новогодние праздники и вызвавшее тем самым ажиотажный спрос на них, второй день пытается наладить стабильную работу онлайн-системы продажи билетов, призывает пассажиров к взвешенной покупке билетов.

"Укрзализныця" сегодня, 5 декабря, вновь констатирует всплеск ажиотажного спроса, о чем свидетельствует работа портала booking@uz.gov.ua. В такой ситуации вынуждены призвать пассажиров взвешенно подходить к процессу покупки билетов на поезда", - говорится в сообщении компании в среду, хотя накануне вечером она заявила о стабилизации системы он-лайн продажи.

"Укрзализныця" 4 декабря ввела ограничение на работу этой системы в 140 сессий в секунду, а также подтвердила, что многие пользователи не получили билеты, несмотря на их оплату.

Компания отмечает, что за 4 декабря было оформлено 244 тыс. билетов в пассажирских поездах, в том числе 148 тыс. (61%) - через интернет, что является абсолютным рекордом. Предыдущий максимум – 176 тыс. билетов – был достигнут летом 2018 года, тогда как в среднем за сутки оформляется около 149 тыс. мест, из которых 52% - через интернет.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 7 ноября ограничивала продажу билетов на даты после 9 декабря в связи с проведением строительных и подготовительных работ по запуску скоростных поездов Киев - аэропорт "Борисполь", которые начали курсировать 30 ноября.

Помимо этого, с 9 декабря 2018 года будет введен в действие новый график движения пассажирских поездов, разработанный на 2018/2019 годы.