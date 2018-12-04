Введение на части территории Украины военного положения требует уточнения статуса украинских трудовых мигрантов в РФ - президент УСПП

Введение с 26 ноября в 10 областях Украины военного положения в связи с открытой военной атакой и захватом РФ кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе требует разъяснения статуса находящихся в России украинских трудовых мигрантов, считают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

По мнению президента УСПП Анатолия Кинаха, оценки которого во вторник озвучила его пресс-служба, вопрос о статусе украинских трудовых мигрантов в РФ, численность которых, согласно данным международной статистики, к настоящему времени оценивается в 2-2,5 млн чел., требует разъяснения и особого внимания со стороны украинской власти.

Не менее важным в новой ситуации, по его словам, выступает также вопрос "о судьбе их денежных переводов на родину".