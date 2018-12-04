Экономика

12:05 04.12.2018

"Запорожтрансформатор" решил закрыть представительство в Москве

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"Запорожтрансформатор" решил закрыть представительство в Москве

АО "Запорожтрансформатор" (ЗТР) крупный мировой производитель трансформаторного оборудования, входящий в группу "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина, решило закрыть представительство в Москве (РФ).

Согласно сообщению ЗТР в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принято в связи с отсутствием необходимости его существования и с целью оптимизации денежных расходов.

"Представительство было создано с целью содействия решению уставных задач ЗТР по наиболее полному удовлетворению спроса на продукцию, производимую ЗТР", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, представительство ЗТР в Москве было открыто в 2003 году для налаживания более интенсивной работы с конечным клиентоми предоставления оперативной поддержки российским потребителям продукции в эксплуатации установленного оборудования и сопровождении контрактов.

В то время рынок РФ был ключевым для предприятия.

ЗТР, входящий в группу "Энергетический стандарт" К.Григоришина, имеет опыт поставок в 88 стран. Производит силовые масляные трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие реакторы.

В 2017 году ЗТР сократил убыток почти вдвое по сравнению с 2016 годом - до 469,7 млн грн, чистый доход снизился незначительно - до 2,31 млрд грн, доля экспорта составила 30%.

Показатели текущего года завод не обнародовал.

Теги: #зтр #запорожтрансформатор
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