Экономика

09:48 04.12.2018

Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян

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Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян

По состоянию на 3 декабря 2018 наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море, сообщило Министерства инфраструктуры Украины.

"Частично разблокированы порты "Бердянск" и "Мариуполь". Суда осуществляют движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Их останавливают российская сторона, осматривают, как и раньше, однако частично движение восстановлено", - цитируется в сообщении министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - одно. Еще девять судов находятся у причалов портов.

Как отметил глава министерства, что разблокирование портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также благодаря вниманию со стороны иностранных медиа

"Вчера вместе с заместителем министра обороны Украины Анатолием Петренко и руководителем Администрации морских портов Украины мы сделали расширенную совместную пресс-конференцию в порту "Мариуполь" для иностранных медиа. Проинформировали о нарушениях международного права со стороны Российской Федерации, экономических и геополитических угрозах блокирования портов Азова, а также призвали международное сообщество выступить единым голосом в защиту демократии, мира и свободы в Украине", - отметил В.Омелян.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины сообщило, что в Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов вследствие блокирования РФ Керченского пролива.

Утром 25 ноября РФ заблокировала проход по Керченскому проливу для украинского буксира "Яны Капу", двух катеров "Бердянск" и "Никополь" и захватила эти суда с экипажами.

Теги: #омелян #азовское_море #мининфраструктуры
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