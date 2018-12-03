Два агроэкспортера и меткомбинат в ноябре возглавили список крупнейших получателей НДС

Два агроэкспортера "Кернел-Трейд" и "АДМ Трейдинг Украина", а также аффиллированный с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича возглавили список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в ноябре 2018 года, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Крупнейшим получателем бюджетного возмещения указанного налога в ноябре стал "Кернел-Трейд" – 1,35 млрд грн, при чем в октябре данные возмещение НДС компании отсутствовали, за ним следует "АДМ Трейдинг Украина" – 1,05 млрд при 707,9 млн грн в октябре.

В то же время аффиллированный с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича в ноябре опустился с первого на третье место, незначительно снизив свой показатель с 761,7 млн грн в октябре до 759,5 млн грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

В пятерку крупнейших получателей также вошли один из крупнейших операторов на зерновом рынке "Нибулон" – 741 млн грн и меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" - 485,4 млн грн (информация о возмещении в октябре у обеих компаний отсутствует), показывают данные ГКСУ.

В десятку крупнейших получателей НДС вошли в ноябре также аффиллированный с "Метинвестом" комбинат "Азовсталь" – 473,4 млн грн (166 млн грн в октябре), "АТ Каргилл" – 396,6 млн грн (данные о возмещении в октябре отсутствуют).

За ними в списке получателей следует запущенный в июне 2017 после пятилетнего простоя "Карпатнафтохим" с показателем 390,6 млн грн (данные о возмещении в октябре отсутствуют).

Как указывает ведомство, замыкают десятку получателей возмещения НДС Катеринопольский элеватор – 320,9 млн грн (данные о возмещении в октябре отсутствуют), а также входящий в группу "Метинвест" меткомбинат "Запорожсталь" – 309,9 млн грн (486,7 млн грн).

Вторую десятку открывает ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), улучшившая свой показатель со 180,5 млн грн в октябре до 307,3 млн грн в ноябре.

За ней в списке расположился Днепровский меткомбинат (ДМК) – 250 млн грн (данные о возмещении в октябре отсутствуют).

Ухудшили свои показатели "Полюс Трейдинг" – 214 млн грн (304 млн грн), Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) – 183 млн грн (225,9 млн грн) и Никопольский завод ферросплавов – 178 млн грн (227 млн грн).

В то же время Николаевский глиноземный завод увеличил показатель возмещения НДС – 139 млн грн (129 млн грн).

Во второй десятке получателей также агроэкспортер "Кофко Агри Ресорсиз Украина" – 138,2 млн грн (156 млн грн), "Энергопарк "Яворив" – 127,4 млн грн и "Суффле агро Украина" – 123,75 млн грн (данные о возмещении в октябре у обеих компаний отсутствуют).

Замыкает вторую десятку производитель двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок "Мотор Сич"– 113,1 млн грн (108,6 млн грн).

Помимо указанных компаний, более 100 тыс. возмещения НДС получили также Центральный ГОК – 109 млн грн (137 млн грн) и Еристовский ГОК – 101,6 млн грн (100,1 млн грн).

Как сообщалось, по итогам января-ноября 2018 года НДС был возмещен на сумму 121,61 млрд грн, что на 11,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе ноябрськое возмещение составило 13,65 млрд грн по сравнению с 10,3 млрд грн в октябре этого года и 11,42 млрд грн в ноябре-2017.