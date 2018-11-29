Украинский транзит газа следует сохранить наряду с "Северным потоком-2"- Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не отменяет роль Украины как транзитной страны для поставок газа.

"Можно сказать, что, несмотря на разные мнения по поводу "Северного потока-2, мы полностью выступаем за статус Украины как страны-транзитера газа", - приводит газета "Хандельсблатт" слова канцлера на открытии третьего Германско-украинского экономического форума в четверг.

При этом А.Меркель пояснила, что Берлин не отказывается от планов сооружения этого газопровода, добавив, что ФРГ сможет контролировать объемы газа, поставляемого по "Северному потоку-2".

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