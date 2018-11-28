Экономика

09:52 28.11.2018

"Укрзализныця" с 15 декабря по 15 января 2019г запретила возврат билетов по интернету

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"Укрзализныця" с 15 декабря по 15 января 2019г запретила возврат билетов по интернету

АО "Укрзализныця" с целью предупреждения злоупотреблений и предотвращения дефицита билетов, до окончания периода новогодне-рождественских перевозок будет осуществлять их возврат только через железнодорожные кассы.

В компании отметили, что согласно проведенному специалистами "Укрзализныци" анализу, большое количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

"Такие данные свидетельствуют о том, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести. Для того чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожные кассы", - отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами.

В "Укрзализныци" определили, что в период повышенного спроса групповые заказы билетов можно будет оформлять только при наличии свободных мест в дополнительных поездах. Все места графиковых поездов будут появляться для продажи в свободном доступе в онлайн-системе или в железнодорожных кассах.

Как сообщалось, впервые подобные ограничения "Укрзализныця" ввела в 2017 году.

Теги: #возврат #укрзализныця #билеты
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