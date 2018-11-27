Экономика

14:59 27.11.2018

Покупка бизнеса Toshiba в США расширит возможности китайской ENN на рынке СПГ

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Покупка бизнеса Toshiba в США расширит возможности китайской ENN на рынке СПГ

Китайская ENN Group, вероятно, сможет успешнее конкурировать с тремя ведущими госкорпорациями страны на газовом рынке благодаря покупке активов японской Toshiba Corp. в США.

По словам аналитика Interfax Energy в Шанхае Тана Тяня, ENN получит больше возможностей развивать импорт СПГ в Китай, который является лидером среди основных мировых потребителей природного газа по темпам роста.

Японская Toshiba продала убыточное подразделение по сжижению газа в США Toshiba America LNG Corp. "дочке" китайской группы ENN Ecological за $15 млн. При этом после завершения сделки Toshiba единовременно выплатит ENN $821 млн в связи с передачей обязательств по закупке СПГ в Техасе на $7 млрд. Обязательства, предполагающие закупку 2,2 млн тонн сжиженного газа в год, вступают в силу в 2020 году.

Таким образом, ENN станет крупнейшим прямым покупателем американского СПГ среди всех китайских игроков.

Важную роль в дальнейшей стратегии ENN сыграет новый терминал компании в Чжоушане, в 90 км от Шанхая. Этот терминал дает ей существенные преимущества в продаже топлива пользователям на севере Китая, где все больше промышленных предприятий отказываются от угля в пользу природного газа. Кроме того, в этом регионе все больше используются газ для отопления в зимний период.

Регазификационный терминал в Чжоушане получил первый груз СПГ из Катара в августе. Сейчас ENN работает над вторым этапом строительства, который будет стоить около 2,2 млрд юаней ($317 млн). Ожидается, что в I полугодии 2021 года мощность терминала увеличится до 5 млн тонн СПГ в год.

Сейчас у ENN уже есть контракты с Chevron, Total и Origin Energy на 1,44 млн тонн СПГ в год, выход на этот объем планируется в 2019 году.

В октябре Китай сократил закупки СПГ в США до нуля на фоне "войны пошлин". Однако аналитики ожидают, что в дальнейшем КНР будет наращивать импорт СПГ быстрыми темпами и ей будет сложно обойтись без американских поставок.

Теги: #сша #toshiba
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