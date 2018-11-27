Введение военного положения приведет к дополнительному давлению на курс гривни, но глубокой девальвации не будет

Введение военного положения в 10 областях страны приведет к дополнительному давлению на курс гривни, однако глубокой девальвации национальной валюты не произойдет, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"При отсутствии дополнительных экономических и политических шоков, своевременной и взвешенной курсовой коррекционной политике Нацбанка курс в ближайшее время закрепится в районе отметки 28 грн/$1", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

При этом он добавил, что введение военного положения может вызвать краткосрочное усиление ситуативных дисбалансов спроса и предложения валюты. Но если ситуацию на межбанке контролирует регулятор, участвуя в торгах различными инструментами и нивелируя пиковые дисбалансы, то ажиотажные настроения наличного рынка усиливают спекулятивную составляющую и создают эффект самораскручивающейся спирали.

В то же время, отметил О.Куринной, более весомыми факторами, влияющими на курсовую динамику, являются ценовые тренды на ключевые товары украинского экспорта (зерновые и металлопродукцию) и импорта (энергоносители), инфляционные и девальвационные настроения бизнеса и населения, а также ход сотрудничества с МВФ, имеющего опыт финансовой помощи странам, на территории которых проходили военные конфликты.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что если в течение недели НБУ не выйдет на межбанк с поддержкой курса гривни, то национальная валюта может подешеветь к концу недели до 29 грн/$1.

"Если в течение недели НБУ не выйдет на межбанк, то национальная валюта может подешеветь к концу недели до 29 грн/$1. Но глубокой девальвации не будет - среднегодовой курс по итогам года не превысит отметку в 29,3 грн/$1 (29,3 грн/$1 - показатель среднегодового курса гривни, заложенного в госбюджет-2018- ИФ). После отмены военного положения гривня начнет укрепляться", сказал банкир.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло отметила, что НБУ имеет достаточно инструментов для поддержки курса гривни и не допустит резкой девальвации.

"В ближайшее время волатильность курса гривни существенно повысится в связи с введением военного положения, но НБУ обладает широким спектром инструментов и достаточным объемом резервов, чтобы удержать курс гривни от резкой девальвации. Маловероятно, что курс гривни до конца текущего года преодолеет отметку в 30 грн/$1", - сказала Г.Хейло.