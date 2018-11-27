Экономика

11:46 27.11.2018

Ввод жилья в Украине за 9 мес. сократился на 15,6%

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Ввод жилья в Украине за 9 мес. сократился на 15,6%

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-сентября 2018 года сократился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 5 млн 231 тыс. кв. м.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно сообщению, в городах за три квартала введено в эксплуатацию 3 млн 313,3 тыс. кв. м жилья (63,3% общего объема), в сельской местности – 1 млн 917,7 тыс. кв. м. При этом 50,2% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 49,7% – в домах с двумя и более квартирами, 0,1% - в общежитиях.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 61,18 тыс. квартир, при этом в городах – 43,9 тыс. квартир, в селах – 17,3 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 85,5 кв. м, при этом средняя площадь квартир в городских населенных пунктах – 75,4 кв. м, в сельской местности – 110,8 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской и Одесской областях по итогам трех кварталов 2018 года введено в эксплуатацию 50% общего объема жилья, в частности, в Киеве – 616,2 тыс. кв. м (11,8%).

Согласно статданным, рост объема ввода жилья зафиксирован в девяти областях. При этом наибольшее снижение произошло в Винницкой области (на 41,5%), тогда как наивысшие показатели - в Херсонской (в два раза, до 64,2 тыс. кв. м) и Харьковской областях (в 1,8 раза, до 285,6 тыс. кв. м).

По данным Госстата, в 2017 году показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя увеличился на 9% по сравнению с 2016 годом – до 10 млн 206 тыс. кв. м.

Теги: #жилье #эксплуатация #госстат
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